«Россети» заплатят за темноту

Управление ФАС по Коми вынесло решение взыскать штраф в размере 300 тыс. рублей с ПАО «Россети Северо-Запад». Взыскание наложено за масштабные отключения электроэнергии в населенных пунктах региона в 2025 году, сообщила в конце прошлой недели пресс-служба ведомства. Рассматривается возможность привлечения к административной ответственности виновного должностного лица. В электроснабжающей организации не уточнили, собирается ли компания оспаривать решение УФАС в суде, при этом текущая практика складывается чаще всего в пользу решений органов власти, указывают юристы.

Женщина с керосиновой лампой греется у газовой плиты

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Женщина с керосиновой лампой греется у газовой плиты

В сообщении управления ФАС по республике говорится: ведомство установило, что сроки отключения потребителей от электроэнергии в прошлом году значительно превышали установленный законом норматив и составили от трех до девяти суток суммарно в течение года. «Данные действия ПАО «Россети Северо-Запад» нарушают правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии»— так сформулировано нарушение в решении управления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Коми обнаружила свыше 280 нарушений при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства по итогам проверки республиканского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Среди них ненадлежащее состояние объектов, загнивание и коррозия элементов, провисание проводов; неисправность техники, используемой при ликвидации аварий; невыполнение необходимых работ по ремонту линий электропередачи и их очистке от древесно-кустарниковой растительности.

Региональное УФАС также возбудило административное расследование в отношении директора филиала для привлечения его к административной ответственности за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, для должностных лиц такие штрафы составляют 10 до 40 тыс. рублей за первое нарушение и от 40 до 50 тыс. — за повторное.

«В данном случае речь идет о штрафе со стороны антимонопольного органа в отношении поставщиков электроэнергии в связи с нарушением правил недискриминационного доступа. Данный состав применяется в отношении широкого спектра нарушений, которые могут допускать субъекты естественных монополий. Таких антимонопольных дел именно в связи со злоупотреблениями доминирующим положением и нарушением правил недискриминационного доступа в отношении поставщиков электроэнергии от сетевых компаний до гарантирующих поставщиков возбуждается в среднем от 800 до 1000 в год»,— привел данные эксперт.

На момент подготовки публикации в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад» не прокомментировали, собирается ли она оспаривать решение УФАС в суде. Хотя, как заметил господин Жарский, суды в подавляющем большинстве случаев соглашаются с органами исполнительной власти. «Следует исходить из того, что административное дело возбуждается на основании подтвержденных (чаще всего в ходе проверок, в том числе и выездных) сведений о нарушении или на основании экспертизы (в случае с манипулированием ценами — расчетами). Поскольку мы говорим о нарушениях, выраженных в превышении допустимых сроков отключения потребителей региона от электроэнергии, подтвердить факт наличия состава нарушения несложно в том числе с использованием устройств учета. В такой ситуации доказать безосновательность выводов ФАС о наличии нарушения структуре "Россетей" будет крайне сложно»,— объясняет управляющий партнер Veta.

Однако в случае оспаривания выданного предписания в судебном порядке, обязанность его выполнения возникает только после вступления в силу решения суда. Соответственно, если структура «Россетей» оспорит предписание, сроки его уплаты могут сдвинуться, причем значительно, учитывая, что решение суда можно оспаривать в вышестоящих инстанциях. В данном случае нарушитель обязан не только уплатить штраф, но и устранить проблемы, которые приводят к перебоям в снабжении потребителей электроэнергией в установленные предписанием сроки. «Оспаривая предписание, нарушитель получает время, в течение которого может найти пути решения проблем»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен