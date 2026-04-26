На торги выставили право пользования недрами Татарское в Красноярском крае

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу выставил на торги право пользования участком недр федерального значения Татарское (первая рудная зона), расположенным в Красноярском крае. Начальная цена лота — 54,3 млн руб. Аукцион назначен на 28 мая, заявки принимаются до 8 мая, сообщается на официальном сайте проведения торгов.

На участке площадью 1,49 кв. км содержатся такие виды полезных ископаемых, как ниобий, фосфор и вермикулит. По данным на 1 января 2024 года балансовые запасы ниобия по категории С1 составляют 1,6 млн т руды, 12,2 тыс. т пентоксида ниобия, по категории С2 - 204 тыс. т ниобия, 993 т пентоксида ниобия, фосфора — 1,6 млн т руды, 151 тыс. т пентоксида фосфора; балансовые запасы вермикулита по категории C2 — 196 тыс. т.

Месторождение Татарское расположено на территории Северо-Енисейского муниципального района Красноярского края. Участок недр находится в границах земель лесного фонда.

