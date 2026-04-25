В Дагестане выяснят причины травмирования ребенка на детской площадке
В Дагестане правоохранители организовали проверку после информации о травмировании ребенка на детской площадке в городе Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно данным ведомства, несовершеннолетний пострадал в результате падения с горки. Специалисты установят обстоятельства инцидента. Особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации детского игрового оборудования.