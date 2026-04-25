При пожаре в садовом товариществе под Волгодонском погиб человек

В Волгодонске накануне, 24 апреля, произошел пожар в доме на территории садового товарищества «Летний сад». К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил строение по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

При тушении спасатели обнаружили тело погибшего. В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Возгорание на площади 20 кв. м ликвидировали 12 специалистов с использованием трех единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное курение.

Константин Соловьев