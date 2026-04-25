В уральском ЦБ прокомментировали снижение ключевой ставки

Начальник уральского ГУ Банка России Марина Мясникова прокомментировала снижение ставки регулятора. Совет директоров ЦБ принял решение о снижении показателя до 14,5%.

Госпожа Мясникова заметила, что годовая инфляция в марте несколько замедлилась по сравнению с февралем, как во всей России, так и в Свердловской области. «При этом некоторые цены даже снижаются, например, подешевели бакалея и молочные продукты. Среди причин – хороший урожай и увеличение производства молока»,— сказала она.

При это розничный портфель кредитов в Свердловской области снизился на 0,2% относительно того же периода в прошлом году. В феврале свердловские предприятия получили кредиты на 164 млрд рублей, за год общий портфель кредитов вырос на 10%. При этом население сохраняет сберегательную модель: на каждый рубль кредита приходится 1,42 рубля вклада.

Уровень безработицы все еще остается крайне низким: 2,1% в России и 1,2% в Свердловской области. «Но потребность уральских предприятий в работниках постепенно снижается, что будет способствовать переходу сотрудников из одних отраслей и компаний в другие»,— сказала госпожа Мясникова.

В уральском ГУ Банка России уточнили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания людей на фоне общемировой неопределенности.

Анна Капустина