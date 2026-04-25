В Дагестане пострадавший при нападении врач пришел в сознание

В Дагестане состояние пострадавшего при нападении хирурга улучшилось. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, врач пришел в себя, улучшилось общее состояние и параметры. В отделении реанимации продолжается его дальнейшая терапия.

Состояние второго пострадавшего, как следует из сообщения, также демонстрирует положительную динамику. В скором времени он будет выписан из стационара, отметили врачи.

Правильную тактику экстренной помощи даже в сложной ситуации отметили и специалисты Клинического центра им. И.М. Сеченова.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что следователи полагают, что нападение носило целенаправленный характер и не связано с спорами о качестве оказания пострадавшими медицинской помощи. В правоохранительных ведомствах опровергли версию о том, что мужчина напал на врачей якобы из-за смерти родственницы.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения — следствие рассматривает вариант заключения под стражу.

