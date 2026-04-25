В Дагестане оползень оставил без транспортного сообщения девять сел

В Дагестане оползень разрушил дорожное полотно на участке автомобильной дороги «Магар — Гилиб». Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Девять населенных пунктов Чародинского района остались без транспортного сообщения. Специалисты планируют начать восстановительные работы сегодня, 25 апреля. Движение по временной схеме удастся открыть к 18:00.

Накануне вечером, 24 апреля, в Хунзахском районе из-за оползня под завалами оказались три жилых дома в селе Буцра. Жителей эвакуировали, пострадавших нет.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, размывшие берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В муниципалитете действует режим ЧС. МЧС России предупредило о появлении оползней после паводков.

