Элитную яхту экс-депутата Волгограда разбило штормом

Во время шторма в яхт-клубе «7 футов» пострадало судно Silverton 35 Motor Yacht, принадлежавшее бывшему депутату гордумы Волгограда Андрею Анненко (КПРФ). По данным Telegram-каналов и СМИ, волны высотой 2–3 м разбили яхту о понтон. Незадолго до инцидента экс-парламентарий пытался продать ее за 18 млн руб.

Вчера, 24 апреля, в регионе действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 29 м/с, очевидцы сообщали о граде и снеге.

Андрей Анненко, ранее возглавлявший комитет по экономике гордумы, в марте 2024 года был признан виновным в покушении на мошенничество в составе группы (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему штраф 300 тыс. руб., его помощнику — 200 тыс. руб.

