Главные новости за 24 апреля. Кавказ

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2026 году достиг $122 млн. По данным региональных властей, за более чем три месяца 2026 года зафиксирован существенный прирост по нескольким группам товаров.

В Ставропольском крае решили остановить обсуждение введения дополнительного выходного дня на Курбан-байрам. По словам главы региона, участники голосования высказали разные, зачастую противоположные мнения, однако большинство сочло, что сейчас не время для введения новых праздничных дней.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу генерального директора ООО «Ремтрубсервис» Алексея Дерксена. По версии следствия, с июня 2023 года по апрель 2025 года руководитель знал о долге компании по налогам и взносам более чем на 42 млн руб., но не погасил его и скрыл активы на сумму свыше 35 млн руб.

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя Фонда социального страхования по Республике Ингушетия Якуба Белхороева к 10 годам лишения свободы по делу о растрате.

Ставропольский край занял восьмое место в РФ по вводу жилья в I квартале 2026 года. Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров объявил, что регион за первые три месяца 2026 года ввел в эксплуатацию 543,3 тыс. кв. м жилья.