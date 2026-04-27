В Ярославле для ликвидации последствий ЧС отремонтируют крышу МКД

В Ярославле проведут капитальный ремонт аварийной крыши многоквартирного дома (МКД) № 2 по улице Рыкачева, в котором ранее была объявлена чрезвычайная ситуация. Соответствующий документ подписал первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля

Фото: Зоя Голицына

Мэрия Ярославля

Фото: Зоя Голицына

«Мэрия города Ярославля постановляет провести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Рыкачева, д. 2, необходимый для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»,— указывается в документе.

Предельно допустимая стоимость работ будет определена на основании постановления областного правительства от 2019 года. Контролировать исполнение будет заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Алла Чижова

Новости компаний Все