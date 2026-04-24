Ставрополье в августе впервые примет чемпионат по пахоте

В августе 2026 года Ставропольский край впервые примет чемпионат по пахоте. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Ежегодное отраслевое событие, которое проводится в разных регионах России, считается главным для специалистов, работающих на земле. Организатором соревнования выступает компания «Росагролизинг». Ожидается, что в чемпионате примут участвовать команды из всех субъектов России, а также представители других государств. Программа включает не только спортивные состязания, но и деловые встречи, обучающие семинары, фермерские агрофестивали, а также детские и культурные мероприятия. В сферу фестиваля планируется включить все города Кавказских Минеральных Вод, а также Андроповский и Георгиевский округа.

Краевому министерству туризма поручено максимально задействовать туристический потенциал региона: показать гостям местные возможности для агротуризма, семейного и познавательного отдыха, спорта и оздоровления. Речь, как отмечается, идет не только о известных курортах Минеральных Вод, но и о прилегающих к ним сельских территориях.

Константин Соловьев