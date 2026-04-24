Главные новости за 24 апреля. Новороссийск

В 2026 году в Новороссийске установят 246 новых камер уличного видеонаблюдения.

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на судно Hanuman по заявлению Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

В Новороссийске пройдет богослужение в память жертв геноцида армян.

По итогам 2025 года в Новороссийске ввели в эксплуатацию 405 тыс. кв. м жилья.

В Новороссийске снизился туристический поток на 100 тыс. человек в связи с атаками киевского режима в 2025 году, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Транспортная группа FESCO осуществила первый рейс из Новороссийска в порт Джидда в Красном море.

На пляжи Анапы завезли порядка 1000 тыс. куб. м чистого песка для восстановления побережья.

Более 99% замазученного песка, вывезенного с побережья Анапы, обезвредили за весь период ликвидации ЧС.