Меры поддержки на Ставрополье получают 862 чернобыльца

В Ставропольском крае меры соцподдержки получают 862 пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В число получателей входят ликвидаторы аварии, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны заражения, а также граждане, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Пострадавшие от радиации имеют статус федеральных льготников и получают ежемесячную денежную выплату. При оформлении инвалидности Отделение СФР назначает сразу два пособия на основании разных федеральных нормативных актов. Так, ликвидатор аварии на ЧАЭС со II группой инвалидности получает как выплату за радиационное воздействие, так и ЕДВ по инвалидности. Льготникам федерального уровня также полагается социальный пакет, который включает бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санатории, а также оплату проезда до лечебного учреждения и домой.

Кроме того, для чернобыльцев предусмотрены ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячная компенсация возмещения вреда здоровью, оплата дополнительного отпуска и другие пособия и выплаты.

Константин Соловьев