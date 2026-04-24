В Дагестане возбудили дело по факту необеспечения жильем ребенка-сироту

В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения жильем жительницы столицы республики, относящейся к категории детей-сирот. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что должностные лица администрации Махачкалы, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, не обеспечили жительницу положенным жильем. Отмечается, что средства на покупку жилья были выделены из республиканского бюджета, но были реализованы.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев