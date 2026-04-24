В Дагестане возбудили дело по факту необеспечения жильем ребенка-сироту

В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения жильем жительницы столицы республики, относящейся к категории детей-сирот. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что должностные лица администрации Махачкалы, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, не обеспечили жительницу положенным жильем. Отмечается, что средства на покупку жилья были выделены из республиканского бюджета, но были реализованы.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев

Новости компаний Все