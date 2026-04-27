Девелопер «Прогресс» ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК «Амундсен» в Екатеринбурге

Девелоперская компания «Прогресс» завершила строительство первой очереди жилого квартала «Амундсен» в концепции, приближенной к стандартам пятизвездочных отелей.



Проект стал первым для компании на уральском рынке и реализовывался в условиях высокой волатильности отрасли последних лет.

В процессе девелопер пересмотрел ряд управленческих и коммерческих решений, сделав акцент на финансовой устойчивости и партнерской модели работы.

Несмотря на изменения стратегии, ключевые параметры проекта были сохранены.

В рамках первой очереди реализованы:

места общего пользования с расширенной функциональностью: лобби с роялем и живой музыкой, мягкая зона ожидания с камином, игровые зоны с трансформацией в кинотеатр;

дополнительные сервисные зоны для резидентов;

архитектурная концепция квартальной застройки.

Благоустройство территории, заявленной площадью в 4 футбольных поля с холмами и рукотворной рекой продолжается согласно очередям реализации.

По итогам 2025 года компания вошла в число лидеров отраслевых рейтингов по надежности, что отражает выбранный подход к управлению проектами в текущих рыночных условиях.

В настоящее время девелопер открыл ограниченное предложение на квартиры в сданной очереди.

