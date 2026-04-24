На Ставрополье приостановили обсуждение выходного дня на Курбан-байрам

В Ставропольском крае решили остановить обсуждение введения дополнительного выходного дня на Курбан-байрам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Голосование проходило на портале госуслуг. По словам главы региона, участники высказали разные, зачастую противоположные мнения, однако большинство сочло, что сейчас не время для введения новых праздничных дней.

Владимир Владимиров отметил, что дискуссия получилась активной и неоднозначной, поэтому спешить с принятием решения не следует. К вопросу, по его словам, могут вернуться позже.

Инициатива о введении выходного дня на Курбан-байрам была предложена после праздника Радоница, который уже является нерабочим днем в регионе. Власти подчеркивали, что мера рассматривалась с учетом многонационального и многоконфессионального состава населения края.

