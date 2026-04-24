Продавец магазина присвоила 270 тысяч рублей в Новороссийске

В Новороссийске осудят 32-летнюю приезжую из Анапы, которая обвиняется в присвоении денежных средств при работе в сетевом магазине. Об этом сообщили в УМВД города-героя.

По данным полиции Новороссийска, женщина, работая продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов, несколько месяцев подряд аннулировала чеки и вносила в базу некорректные сведения. Следствие установило, что таким образом приезжая могла присваивать себе денежные средства, используя учетные записи своих коллег.

Сумма ущерба, нанесенная магазину, составила порядка 270 тыс. руб. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Согласно сведениям УМВД города, обвиняемой может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

