Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продавец магазина присвоила 270 тысяч рублей в Новороссийске

В Новороссийске осудят 32-летнюю приезжую из Анапы, которая обвиняется в присвоении денежных средств при работе в сетевом магазине. Об этом сообщили в УМВД города-героя.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции Новороссийска, женщина, работая продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов, несколько месяцев подряд аннулировала чеки и вносила в базу некорректные сведения. Следствие установило, что таким образом приезжая могла присваивать себе денежные средства, используя учетные записи своих коллег.

Сумма ущерба, нанесенная магазину, составила порядка 270 тыс. руб. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Согласно сведениям УМВД города, обвиняемой может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко

Новости компаний Все