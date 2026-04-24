На трассе М-5 в Пензе стартуют ремонтные работы, скоростной режим будет ограничен

С 27 апреля 2026 года пропускная способность трассы М-5 «Урал» в границах Пензы будет снижена. На участке стартуют ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: t.me / omelnichenko

На участке автодороги от поворота с улицы Одесской на М-5 «Урал» рабочие начнут фрезеровку старого покрытия на полосе движения в сторону Самары. Во время работ будет ограничен скоростной режим. Окончание ремонта запланировано на октябрь 2026 года.

Ремонт участка начался в 2024 году. В прошлом году дорожное покрытие меняли на участке в районе поворота на микрорайон Заря, выездов с проспекта Победы и улицы Кронштадтской. В 2026-м дорожники восстановят покрытие на участке с 629-го по 633 км.

Марина Окорокова