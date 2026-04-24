На пляжи Анапы завезли около тысячи кубометров чистого песка

В Анапе продолжается отсыпка пляжей дополнительным слоем песка. Как сообщила глава города Светлана Маслова, техника доставила порядка 1000 куб. м чистого грунта, рейсы организованы в круглосуточном режиме.

На участке от центрального пляжа Анапы до санатория «Бимлюк» действует технологический заезд для техники в районе «Гранд-Отеля», планируется разработать еще два подъездных пути для погрузчиков, самосвалов и бульдозеров. Количество техники могут увеличить при необходимости.

По словам Светланы Масловой, каждая партия песка подтверждается лабораторными исследованиями. Специалисты осуществляют строгий учет количества вывозимого песка, а транспортные средства проходят обязательный цикл контроля, включающий в себя взвешивание, фотофиксацию и установку пломб.

В рамках первого этапа работ по восстановлению пляжей отсыпка дополнительного слоя песка будет проводиться на береговой линии протяженностью 3,5 км. Для завершения четырех этапов работ потребуется более 480 тыс. куб. м чистого песка.

