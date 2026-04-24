Директор УК в Балакове заплатит более 1 млн за падение человека с аварийного балкона

Суд в Балакове признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Мужчине предстоит выплатить более 1 млн руб. штрафа и компенсации, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Фото: администрация Балаковского района

Фото: администрация Балаковского района

По данным суда, директор УК с июня 2023 года знал об аварийном состоянии балкона на третьем этаже одного из домов по ул. Чапаева и не предпринял никаких мер, чтобы отремонтировать его. Из-за бездействия подсудимого 27 мая 2025 года 38-летний балаковец, будучи в гостях, вышел на опасный балкон, и тот под ним рухнул.

Пострадавший получил многочисленные тяжкие травмы, впоследствии перенес несколько хирургических операций и долгое время находился на лечении и реабилитации. Суд удовлетворил его иск о компенсации морального вреда и затрат на лечение на общую сумму 800 тыс. руб. Помимо этого, директор УК, признавший свою вину, должен будет заплатить 300 тыс. руб. штрафа.

Марина Окорокова