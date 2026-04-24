Более 99% вывезенного песка из Анапы обезвредили за период ликвидации ЧС

С начала работ по ликвидации мазутной ЧС в Черном море специалисты обезвредили или перевели в категорию вторичных продуктов более 99% вывезенного песка и грунта для утилизации. Об этом заявил Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии.

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. По словам Виталия Савельева, с начала работ было очищено более 3,5 тыс. км береговой линии, в том числе и повторно. На пляжах собрали свыше 185,7 тыс. т загрязненного песка и грунта, 185,2 тыс. т вывезли на специализированные площадки.

В настоящее время группировка сил и средств, участвующих в ликвидации последствий ЧС, составляет 873 человека и 221 единицу техники.

В Анапе осуществляется отсыпка дополнительного слоя песка на пляжах в рамках работ по восстановлению побережья. Ранее способ с отсыпкой продемонстрировал положительные результаты на участке пляжа в Витязево, в результате чего рекреационная зона получила разрешение об открытии от Роспотребнадзора.

София Моисеенко