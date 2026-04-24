АТОР не ожидает снижения продаж туров в Туапсе после пожара на терминале

Туроператоры не ожидают снижения продаж путевок в Туапсинский район после крупного пожара на нефтяном терминале в Туапсе. Возгорание, произошедшее 20 апреля в результате атаки беспилотников, затронуло только промышленную зону. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Как сообщалось вечером 23 апреля, открытое горение на морском терминале ликвидировано, хотя завершающие работы продолжаются. Как отметил оперативный штаб Краснодарского края, часть нефтепродуктов попала из реки Туапсе в море и на береговую линию — ведется их сбор. В регионе идут проливные дожди, из-за которых вода поднялась и нефтепродукты перелились через боновые заграждения.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пояснил, что популярные отели расположены в курортных поселках на значительном удалении от порта.

«К примеру, известный курорт Ольгинка, где сконцентрированы почти все востребованные отели,— в 20 километрах. Там пока все в порядке: дыма нет, вода чистая»,— сказал он.

В компании «Ателика», управляющей несколькими отелями в Туапсинском районе, также подтвердили отсутствие нефтяных пятен на пляжах в курортных локациях.

Сергей Ромашкин подчеркнул, что туристический сезон в районе еще не начат и путешественников там сейчас немного. «Это сугубо летнее направление. Конкретно у "Дельфина" ближайший заезд — 30 апреля. Да и в целом доля Туапсинского района в черноморском туризме минимальна и не превышает 3% по итогам года»,— отметил эксперт.

Он добавил, что осмотр курортных зон не дает поводов для тревоги, а особенности местных течений делают маловероятным появление загрязнений в пляжной акватории.

Алина Зорина