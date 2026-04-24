Из Новороссийска выполнили первый экспортный рейс в порт Джидда

Транспортная группа FESCO, находящаяся под управлением госкорпорации «Росатом», совершила первый экспортный рейс из Новороссийска в порт Джидда в Красном море, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей группы.

Рейс осуществили в рамках регулярной морской линии FESCO Indian Line West. Контейнеровоз доставил продукцию лесопромышленного комплекса, продукты питания и оборудование. Сообщается, что контейнеры впоследствии отправят автотранспортом в различные страны региона. В их число войдут Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн.

Следующий рейс из Новороссийска в Джидду планируется запустить в мае 2026 года. Заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов заявил «Интерфаксу», что транспортная группа диверсифицирует маршруты для сохранения поставок в регионе на фоне напряженной обстановки в Ормузском проливе.

