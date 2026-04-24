Атаки киевского режима повлияли на туристический поток в Новороссийске по итогам 2025 года, об этом ТАСС заявил глава города Андрей Кравченко. Мэр Новороссийска подчеркнул, что турпоток в прошлом году снизился на 100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max

Прогнозируемый туристический поток в 2025 году в Новороссийске составлял 1,7 млн человек, но за 12 месяцев прошлого года город-герой посетили 1,6 млн туристов. Власти Новороссийска закладывали прирост в 200 тыс. отдыхающих по сравнению с 2024 годом в прогнозируемые показатели. Статистика, по словам Андрея Кравченко, снизилась на 100 тыс. человек в связи с атаками беспилотников.

«Есть объективные причины — атаки фашистского киевского режима на наш город многих отпугивают. Однако я считаю, что снижение всего лишь на 100 тыс. — это тот показатель, который нам говорит, что интерес с каждым годом растет и не будет уменьшаться»,— сказал глава администрации Новороссийска.

Туризм Новороссийска условно можно поделить на три направления: винодельческий, патриотический и экологический. Андрей Кравченко сообщил, что за 2025 год винодельни Новороссийска посетили 550 тыс. туристов. Развитие туристической отрасли является одной из точек роста для города. Мэр отметил, что общий объем инвестиций, направленных на повышение привлекательности Новороссийска для отдыхающих, составил 42,6 млрд руб.

Кристина Мельникова