В Новороссийске ввели в эксплуатацию 405 тысяч квадратных метров жилья

По итогам 2025 года в Новороссийске ввели в эксплуатацию 405 тыс. кв. м жилья, сообщил мэр города Андрей Кравченко в интервью ТАСС. Глава Новороссийска оценил темп строительства многоквартирных домов в муниципалитете как высокий.

«Рынок недвижимости в условиях высокого спроса и востребованности отвечает требованиям жителей других регионов, которые сегодня выбирают Новороссийск в качестве своего нового дома»,— заявил Андрей Кравченко.

По словам мэра Новороссийска, из общего количества введенной в эксплуатацию недвижимости 333 тыс. кв. м составляют объекты ИЖС.

Андрей Кравченко подчеркнул, что за последние два года в Новороссийске наблюдается миграционный прирост населения, статистика опередила плановые показатели. За представленный отчетный период в Новороссийск переехали на постоянное место жительства порядка 26 тыс. человек.

София Моисеенко