В Новороссийске установят более 240 камер видеонаблюдения

В этом году в Новороссийске планируется установить 246 камер уличного видеонаблюдения, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. По словам мэра Новороссийска, на территории муниципалитета в настоящее время работают 2,3 тыс. камер.

Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 36 преступлений и установить 121 транспортное средство, водители которых совершили административные правонарушения. При помощи камер в ежедневном режиме осуществляется мониторинг состояния общественных и пляжных территорий.

Андрей Кравченко подчеркнул, что система видеонаблюдения также внедряется в многоквартирные дома Новороссийска. В настоящее время камеры установлены в 250 многоквартирных домах, 11 камер интегрировали в систему «Безопасного города». Как сообщил мэр Новороссийска, видеонаблюдением планируется оснастить все остановочные комплексы, предприятия потребительской сферы и общественный транспорт.

