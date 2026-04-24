Суд арестовал судно Hanuman после разлива нефти в Черном море

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на судно Hanuman по заявлению Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Обеспечительные меры приняты в рамках подготовки иска о возмещении вреда от разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд запретил капитану морского порта Новороссийск выдавать разрешение на выход судна до подачи и рассмотрения основного иска. Росприроднадзор обязан до 21 мая обратиться в суд с требованием о компенсации ущерба водному объекту.

Разлив произошел 26 марта. По оценке надзорного органа, экологический ущерб превысил 40 млн руб. Досудебное требование к иностранному судовладельцу осталось неисполненным, поэтому ведомство будет добиваться взыскания средств через суд. Ранее по инициативе Росприроднадзора капитан порта Новороссийск уже ограничил выход судна из акватории.

10 марта нефтяное пятно обнаружили у берегов Анапы. Его обработали биосорбентами и локализовали боновыми заграждениями. В период с 11 по 16 апреля на отдельных участках побережья фиксировались новые выбросы нефтепродуктов. За это время собрали 247 т загрязненного грунта, вывезли 229 т. По данным правительства РФ, вероятным источником загрязнения могло стать гражданское судно, атакованное беспилотником за пределами российских территориальных вод.

Алина Зорина