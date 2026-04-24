Жители Удмуртии могут стать участниками программы долгосрочных сбережений от НПФ ПСБ и выиграть 1 млн рублей

НПФ ПСБ запустил акцию «ПДС на миллион»* для тех, кто оформит договор долгосрочных сбережений (договор ПДС) в период с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Главный приз акции составит 1 млн руб., а также будут разыграны каждый месяц по три дополнительных приза по 100 тыс. руб. каждый.

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений – новый инструмент для формирования капитала с возможностью получить софинансирование от государства (до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет, всего до 360 тыс. руб.). Она содержит целый комплекс преимуществ для людей любых возрастов и позволяет сформировать личный капитал на любые цели: прибавку к пенсии, оплату образования ребенка, создание финансовой подушки безопасности.

Для участия в акции необходимо на сайте или в любом отделении банка ПСБ заключить договор ПДС до 30 июня 2026 года, внести на счет своего договора сумму от 36 тысяч рублей разово или частями. Договор ПДС можно заключить как на себя, так и на близкого человека, например, ребенка. Пополнить счет можно не только деньгами, но и накопленными баллами ПСБ, каждый из которых приравнивается к 1 рублю. Завершающим этапом для участия в акции является регистрация на сайте НПФ ПСБ.

«Стать участником акции от НПФ ПСБ – это возможность не только претендовать на крупные денежные призы, но и стать частью государственнной иннициативы по формированию долгосрочных накоплений. Софинансирование от государства, возможность получать ежегодные налоговые вычеты с внесенной суммы, а также инвестиционный доход будут способствовать приумножению ваших сбережений»,– подчеркнул региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

*Информация не является публичной офертой и актуальна на дату публикации. Ознакомиться с полными правилами акции «ПДС на миллион» можно на сайте АО НПФ ПСБ. Реклама ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

