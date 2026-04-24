В индустриальные парки Ставрополья вложили 65 млрд рублей за квартал

Резиденты индустриальных парков Ставропольского края по итогам первого квартала 2026 года инвестировали в производство более 65 млрд руб. Как сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин, этот показатель изначально планировался на конец года.

По его словам, инвесторы выбирают площадки за развитую инфраструктуру, обособленность и предоставляемые преференции, включая освобождение от налога на имущество и возможность аренды земельных участков без торгов.

С 2023 года совокупный объем инвестиций вырос более чем на 5% — с 61,7 млрд до 65 млрд руб. Число созданных рабочих мест увеличилось на 10% и достигло 2,8 тыс. В перспективе на десяти площадках планируется создать свыше 3,8 тыс. рабочих мест.

Власти региона также продолжают развитие инфраструктуры парков. В частности, в Буденновском округе площадь индустриального парка увеличена на 61 га — до 196,2 га. Ожидается привлечение проектов в нефтехимии и промышленном производстве. Кроме того, в Советском округе создан индустриальный парк «Зеленокумск» площадью 178,2 га, где планируется размещение предприятий по переработке сельхозпродукции и в сфере АПК.

В настоящее время для инвесторов доступно около 690 га под размещение производств.

