Разлив нефтепродуктов продолжают устранять в Туапсе

В Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов. На территории муниципального округа идут проливные дожди, из-за чего поднялась вода в реке Туапсе. Это привело к переливу нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Дмитрий Маслов провел заседание оперативного штаба. Известно, что в русле реки ниже по течению организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря и на береговую линию.

В ликвидации задействованы силы «Роснефтефлота», профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС» и морского терминала. От «Кубань-СПАС» направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, 2 плавсредства и 2 нефтесборные установки.

Работы проводятся в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля — после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар произошел по причине атаки беспилотных летательных аппаратов.

Алина Зорина