В Кабардино-Балкарии число предпринимателей выросло на 6,4%

В Кабардино-Балкарии зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным региональных властей, в настоящее время в республике зарегистрировано 24,9 тыс. таких предприятий, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общая численность занятых в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, превысила 115,6 тыс. человек. Поступления по специальным налоговым режимам на 1 апреля 2026 года составили 541 млн руб., увеличившись почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти региона отмечают, что развитие малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых направлений нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предусматривающего создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

