На Ставрополье объявили беспилотную опасность

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил беспилотную опасность на всей территории региона. Он опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале, где призвал жителей следить за официальными сообщениями и звонить в экстренные службы по номеру 112.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оперштаб региональной службы ЧС подтвердил сигнал и дал четкие инструкции: граждане должны укрыться в комнате с несущими стенами или в помещении без окон, сохраняя бдительность.

Такие тревоги в Ставропольском крае стали регулярными явлением на фоне эскалации атак беспилотников. Губернатор Владимиров неоднократно публиковал аналогичные сообщения — например, 18 марта 2026 года власти ввели режим во второй раз за сутки, он длился свыше 20 часов, и дежурные средства ПВО сбили один БПЛА над краем. Ранее, 27 июня 2025 года, тревога сработала в 5:04 утра, а 19 июня того же года губернатор снова рекомендовал не покидать укрытия. В ночь на 25 сентября 2025 года режим действовал почти три часа — с 2:18 до 4:50, без сообщений о сбитых дронах.

Причины беспилотных угроз связаны с попытками атак на инфраструктуру и промышленные объекты. В Ставрополе и Невинномысске силы ПВО неоднократно отражали удары, как произошло 9–10 августа 2025 года, когда тревога длилась рекордные 13 часов — с 17:22 до 6:26. Ночью 26 июля 2025 года дроны ударили по промышленному объекту в Ставрополе, но жилые дома и системы жизнеобеспечения не пострадали, пострадавших не зафиксировали. Аналогичные инциденты отмечали 23 июля, 9 апреля и 7 сентября 2025 года, когда губернатор оперативно реагировал в Telegram.

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность» звучит с 2022 года. Во время тревог возможны перебои в мобильном интернете и цифровом ТВ из-за работы систем РЭБ. Экстренные службы контролируют ситуацию круглосуточно через единый номер 112.

Александр Иванов