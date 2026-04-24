Совет директоров «Россети Северный Кавказ» отменил дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принял решение не рекомендовать акционерам на годовом собрании выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Основанием для отказа от дивидендов стало получение компанией убытка по результатам 2025 года, что исключает возможность распределения прибыли между акционерами.

Повестка дня годового собрания акционеров включает утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2025 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также назначение аудиторской организации. Годовое собрание акционеров назначено на 29 мая и пройдет в очно-заочной форме. Бюллетени для голосования принимаются до 26 мая включительно.

«Россети Северный Кавказ» уже многие годы не платят дивиденды. Последний раз компания (тогда еще «МРСК Северного Кавказа») начисляла дивиденды за 2013 год, когда на выплаты было направлено 134,492 млн руб., или 0,8695 руб. на одну акцию. С тех пор компания не распределяла дивиденды.

В 2025 году «Россети Северный Кавказ» сократили чистый убыток по РСБУ на 25,3% — до 12,767 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в марте 2026 года. По международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) чистый убыток компании составил 10,9 млрд руб., что на 30,5% меньше показателя 2024 года.

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным на 9 февраля 2026 года, доля владения ПАО «Россети» в уставном капитале составляет 98,82%.

Решение совета директоров «Россети Северный Кавказ» не выплачивать дивиденды за 2025 год является продолжением тенденции, которая наблюдается в компании уже несколько лет. В 2024 году акционеры также отказались от выплаты дивидендов изза убытка в размере 17,093 млрд руб. по РСБУ.

Станислав Маслаков