В июле на юге планируют запустить системы накопления энергии

Работы по созданию систем накопления электроэнергии в Краснодарском крае выполняются в соответствии с графиком, их ввод в эксплуатацию может состояться с 1 июля, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

По его словам, сроки реализации проекта не пересматриваются, а ход строительства оценивается как стабильный. В Минэнерго рассчитывают, что запуск накопителей позволит снизить нагрузку на энергосистему в период летних пиков потребления.

Господин Грабчак отметил, что подготовка к сезону высокого спроса ведется в рамках комплекса краткосрочных и долгосрочных мер. Он подчеркнул, что энергосистема представляет собой сложный технологический комплекс, в котором задействовано множество объектов, и введение накопителей должно существенно облегчить прохождение пиковых нагрузок.

Особенности южных регионов, по его словам, делают использование таких решений особенно востребованным: ночью, когда потребление снижается, накопители смогут заряжаться, а в дневные часы — компенсировать пики нагрузки.

Всего на юге России планируется строительство трех объектов накопления энергии для покрытия дефицита мощности. В Крыму рассматривается установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае — два объекта на 100 и 150 МВт.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщал, что к началу летнего сезона в регионе планируется ввести накопители общей мощностью 250 МВт для стабилизации спроса на электроэнергию. В ведомстве отмечают, что такие решения обходятся дешевле строительства традиционной генерации. В «Системном операторе» также указывали на потенциал использования накопителей для снижения энергодефицита на юге страны.

