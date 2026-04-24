В Туапсе началась уборка улиц из-за пожара на нефтекомплексе

В Туапсе начались работы по уборке улиц из-за пожара на нефтекомплексе. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Сотрудники управления комплексного благоустройства территорий приводят улицы в порядок. С раннего утра мероприятия проводятся на площади Октябрьской Революции. Рабочие задействуют спецтехнику для механической очистки, применение химикатов не предусмотрено.

Уборка началась в центральной части города, со временем специалисты переместятся на другие общественные пространства. Как подчеркнул Сергей Бойко, первоочередное внимание уделяется детским и спортивным площадкам, а также зонам возле социальных объектов.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжаются работы по ликвидации пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. По данным оперативного штаба Краснодарского края, открытое горение на объекте ликвидировано, возгорание локализовано, однако мероприятия по полной ликвидации последствий продолжаются.

Кроме того, ведутся мероприятия по устранению экологических последствий. В реке Туапсе был зафиксирован разлив нефтепродуктов, который сейчас локализован. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения установлено около 750 м боновых заграждений

Алина Зорина