Более 218 тысяч заявлений на компенсации подали пострадавшие от паводка жители Дагестана

Свыше 218 тысяч обращений за компенсационными выплатами поступило от жителей Дагестан, пострадавших в результате сильной непогоды. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении МЧС России.

В настоящее время в 14 пунктах временного размещения остаются 557 человек, включая 174 ребенка. Параллельно продолжают работать оценочные комиссии, фиксирующие нанесённый ущерб. Всего принято 218 217 заявлений на оказание социальной поддержки, при этом выплаты уже произведены по 5 293 из них.

Как уточнили в МЧС, подтопленных жилых домов и приусадебных участков в республике на данный момент не зафиксировано. Восстановительные работы продолжаются: в двух муниципалитетах ведётся восстановление газоснабжения, а в Карабудахкентский район — системы холодного водоснабжения.

К устранению последствий стихии привлечено более 1,5 тысячи человек и 296 единиц техники, включая авиацию МЧС.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4–5 апреля, вызвали масштабное наводнение. Режим чрезвычайной ситуации был введён в Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Каспийск и ряде районов региона, а позднее — на федеральном уровне.

По последним данным, подтопление затронуло 9 825 жилых домов, из которых 7 126 признаны повреждёнными. Жертвами стихии стали шесть человек, более 6,2 тысячи жителей пострадали.

Роман Лаврухин