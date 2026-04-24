В Новороссийске пройдет богослужение в память жертв геноцида армян

В храмах Армянской апостольской церкви на территории Краснодарского края, включая Новороссийск, состоятся богослужения, приуроченные ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. Памятные мероприятия пройдут 24 апреля и охватят как региональные приходы, так и крупнейшие церковные площадки в России и за рубежом.

Одно из наиболее массовых богослужений на Кубани запланировано в Новороссийске. Служба пройдет в храме Армянской апостольской церкви, расположенном на улице Сакко и Ванцетти. Ожидается участие представителей армянской общины, духовенства и жителей города.

Памятные богослужения в этот день проходят во всех странах, где действуют приходы Армянской апостольской церкви. В России службы организуют более чем в 80 храмах. Центральным событием станет литургия в кафедральном соборе Преображения Господня в Москве, где запланирован чин прославления святых мучеников. Богослужение возглавит глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас.

К числу крупнейших мероприятий также отнесены службы в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где ежегодно собирается значительное число верующих. В мероприятиях традиционно принимают участие представители органов власти, депутаты Государственной думы, представители дипломатического корпуса, религиозных организаций и национальных общин.

Как отмечают организаторы, 24 апреля является одной из ключевых дат в исторической памяти армянского народа. Богослужения в этот день символизируют скорбь, духовное единство и сохранение исторической правды. Памятные службы сопровождаются молитвами о мире, согласии и гуманизме, объединяя верующих в разных странах.

Проведение подобных мероприятий на территории Краснодарского края, в том числе в Новороссийске, отражает активную деятельность армянской общины региона и ее участие в сохранении культурных и духовных традиций.

Мария Удовик