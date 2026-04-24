В Псковской области устранили 95% аварий на электросетях после шторма
«Россети Северо-Запад» в Псковской области на 95% восстановили электроснабжение потребителей, которых отключило от сетей из-за сильного ветра. Энергетики работают круглосуточно и в особом режиме, рассказали в компании.
В Псковской области почти полностью устранили последствия шторма на электросетях
«Специалисты работают круглосуточно до полной ликвидации последствий сильного ветра»,— отметили в «Россетях».
Накануне энергетики включили 94 ЛЭП в Псковской области. Электроснабжение восстановили в 414 населенных пунктах.