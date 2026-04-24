Петербург оптимизирует доплаты к пенсиям военных

Правительство Санкт-Петербурга намерено оптимизировать механизм ежемесячных доплат военным пенсионерам. Согласно проекту изменений, при неполучении средств через почтовые отделения более шести месяцев подряд выплата будет приостанавливаться. Решение направлено на сокращение объемов невостребованных денежных средств, накапливающихся на счетах «Почты России», пишет «Фонтанка».

Значительные суммы недоставленных средств подолгу остаются в обороте почтовых отделений

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Значительные суммы недоставленных средств подолгу остаются в обороте почтовых отделений

Проект постановления вводит механизм, при котором районная администрация приостанавливает доплату к пенсии с первого числа месяца, следующего за истечением шести календарных месяцев с момента последнего получения. Возобновление выплаты также будет производиться по решению администрации района после обращения гражданина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время значительные суммы недоставленных средств длительное время остаются в обороте почтовых отделений. По отдельным получателям невостребованные доплаты аккумулируются с ноября 2020 года. Управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынуждено задействовать почтальонов для повторных попыток доставки, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

Кирилл Конторщиков