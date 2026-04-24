В Ставрополе и Георгиевском округе отремонтируют 9 домов за 149,6 млн рублей

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта девяти многоквартирных домов. Контракт получила «Южная строительная компания», сумма работ превысила 149,6 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

В лот вошли шесть домов в Ставрополе и три в Георгиевском округе, а сам перечень работ включает 19 конструктивных элементов: четыре крыши, пять фасадов, один фундамент, два подвальных помещения и семь внутридомовых систем электроснабжения. Это не локальное устранение дефектов, а масштабное восстановление зданий, которые давно вышли за пределы обычного текущего обслуживания. Речь идет о домах 1970–1980-х годов постройки, которые относятся к типовой застройке советского периода.

В краевом фонде капитального ремонта отмечают, что такие здания возводили быстро и массово, с акцентом на доступность, а не на долговечность. Сейчас их ресурс во многом исчерпан: фасады теряют защитные свойства, кровли — герметичность, подвалы — сухость, инженерные системы — способность выдерживать современную нагрузку.

Генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко заявил, что фонд работает не с отдельными дефектами, а с последствиями времени. По его словам, капитальный ремонт позволяет вернуть зданиям устойчивость и предсказуемость эксплуатации.

Работы выполнят в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края. Через эту программу в регионе последовательно обновляют изношенные конструктивные элементы и инженерные системы, чтобы сохранить жилфонд в безопасном и работоспособном состоянии.

Станислав Маслаков