Что еще и о чем сказал в программной статье Александр Гусев

О единстве

«Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями».

О приоритетах

«Все, что связано с проведением СВО… — наш приоритет».

О причинах конфликта с Украиной

«Они буквально вынудили Россию вступить в схватку. Нам не оставили возможности поступить иначе».

О факторах победы в СВО

«Основы нашей предстоящей победы — праведность… консолидация народа и героизм военнослужащих».

О ветеранах СВО

«Герои СВО станут хорошими управленцами».

О деятельности «Единой России»

«Когда возможности исполнительной власти дополняются Народной программой… результаты удваиваются».

О региональной экономике

«Развитие региона измеряется не тем, сколько мы построили заводов, а тем, сколько земляков мы сделали счастливее».

О социальной политике

«Забота о человеке — главная статья областного бюджета развития».

О народе

«Народ — та матрица, в которой национальные интересы неразрывно сплетены с повседневными заботами каждой семьи».

О политическом подходе

«Не обещать недостижимого, выполнять обещанное».

Об эффективности

«Главным критерием становится то, как результаты решений ощущаются людьми».