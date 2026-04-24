Что еще и о чем сказал в программной статье Александр Гусев

прямая речь

О единстве
«Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями».

О приоритетах
«Все, что связано с проведением СВО… — наш приоритет».

О причинах конфликта с Украиной
«Они буквально вынудили Россию вступить в схватку. Нам не оставили возможности поступить иначе».

О факторах победы в СВО
«Основы нашей предстоящей победы — праведность… консолидация народа и героизм военнослужащих».

О ветеранах СВО
«Герои СВО станут хорошими управленцами».

О деятельности «Единой России»
«Когда возможности исполнительной власти дополняются Народной программой… результаты удваиваются».

О региональной экономике
«Развитие региона измеряется не тем, сколько мы построили заводов, а тем, сколько земляков мы сделали счастливее».

О социальной политике
«Забота о человеке — главная статья областного бюджета развития».

О народе
«Народ — та матрица, в которой национальные интересы неразрывно сплетены с повседневными заботами каждой семьи».

О политическом подходе
«Не обещать недостижимого, выполнять обещанное».

Об эффективности
«Главным критерием становится то, как результаты решений ощущаются людьми».