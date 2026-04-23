В Карачаево-Черкесии реализуются инвестпроекты на сумму свыше 200 млрд рублей

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике реализуются более 20 крупных инвестпроектов, общая стоимость которых превышает 200 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

«Наиболее востребованными для представителей предпринимательского сообщества остаются базовые для Карачаево-Черкесии сельскохозяйственный и промышленный сектора экономики. Эти отрасли традиционно сохраняют устойчивые темпы роста. Также инвесторы проявляют интерес и к другим направлениям, таким как туризм, транспорт и гидроэнергетика. На сегодняшний день они становятся важными драйверами социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики»,— рассказал господин Темрезов.

По его словам, ключевыми для экономики КЧР являются «прорывные» инвестпроекты. К их числу относится проект: «Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса “Архыз”». Его стратегический инвестор — ООО «Горные вершины», которое планирует реализовать проект до 2030 года. Общий объем инвестиций — 89,97 млрд руб. «На 1 января 2026 года из этой суммы было уже освоено 35,2 млрд руб. В рамках реализации инвестпроекта планируется создание более 3 тыс. новых рабочих мест. Из них на 1 января 2026 года уже создано накопительным итогом 1461 рабочих мест»,— рассказал глава КЧР.

Еще один не менее важный для Карачаево-Черкесии проект, по словам господина Темрезова, — увеличение мощности ГАЭС. Его инициатором проекта выступило ПАО «РусГидро». Сроки реализации — 2024-2030 годы. В проект инвестировано порядка 16 млрд руб.

В сельском хозяйстве реализуется проект закладки фруктового сада и создания предприятия по производству свежих фруктов, включающего комплекс интенсивных садов площадью 1 тыс. га и плодохранилище мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения. Его инициатор — ООО «Архыз-Фрут Логистик». Общий объем инвестиций, озвученный инвестором, составляет 10,1 млрд руб.

«В сфере туризма одним из наиболее значимых является проект “Аманауз”. Речь идет о строительстве круглогодичного бальнеологического курортного отеля на 454 номера, зоной питания, фитнес-залом, СПА-комплексом с термальными зонами, крытым и открытым подогреваемым бассейном, детским клубом, горнолыжным прокатом. Инициатор проекта — ООО СЗ “Домбай-Курорт”. Сроки реализации проекта — 2025-2028 годы, общий объем инвестиций — 9,9 млрд руб., из которых на 1 января 2026 года уже освоено 759,3 млн руб. Предполагается создание 290 новых рабочих мест»,— рассказал Рашид Темрезов.

Также, по его словам, в планах реализация еще одного инвестпроекта в сфере туризма, предполагающее комплексное развитие туристско-рекреационной зоны на территории Малокарачаевского района в селе Красный Курган – строительство нового курортного поселка.

