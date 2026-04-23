Главные новости за 23 апреля. Кавказ

Доходы бюджета Ставропольского края за 2025 год составили 200,4 млрд руб., что на 10,3 млрд руб. превышает показатели 2024 года. Вместе с тем, государственный долг региона уменьшился более чем в два раза, сократившись на 13,6 млрд руб.

Следователи СК России обыскали служебные помещения Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана и ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» в Махачкале в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Санаторно-курортные организации Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную чистую прибыль свыше 6 млрд руб. при выручке более 25 млрд руб. Лидером по прибыли стало ООО «Санаторий Плаза» (1,59 млрд руб. при выручке 3,8 млрд руб.).

Верховный суд России оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий судьи Советского районного суда Ставропольского края Татьяны Моргуновой. Она публично раскритиковала председателя суда во время заседания, что сочли грубым нарушением этики.

Татьяна Лихачева покинула пост министра культуры Ставропольского края. Распоряжение об освобождении от должности подписано 23 апреля.

Ввод жилья в СКФО снизилсяна 12,3% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Макрорегион сдал в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья, тогда как год назад ввели 2,28 млн кв. м.

Депутаты Народного собрания Дагестана приняли изменения в региональный закон, который регулирует земельные отношения. Теперь граждане, чье жилье признано непригодным или утрачено в результате чрезвычайной ситуации, могут получить в собственность участок без проведения торгов.

С начала текущего года задолженность потребителей перед «Ставрополькрайводоканалом» выросла до 2,5 млрд руб. Наибольшую долю от дебиторской задолженности составили просроченные платежи.