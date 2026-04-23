Эксперт: Ставрополь для операторов каршеринга — ниже порога целесообразности

Столица Ставропольского края, как и большинство городов Северо-Кавказского федерального округа при населении 400–500 тыс. человек находятся для операторов каршеринга ниже порога экономической целесообразности. Об этом «Review. Юг России» рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Компании ориентируются на города от 500 тыс. человек, а в идеале от миллиона. Крым — особый случай: полноценного каршеринга там нет в принципе, есть только традиционный прокат»,— рассказывает господин Иванов.

В то же время, по словам основателя компании InnovaTransport и эксперта в транспортном консалтинге Алексея Смирнов а, если говорить о перспективах городов для развития каршеринга, то курорты Кавказских Минеральных Вод сейчас достаточно активны, а курорты Северного Кавказа — там, где каршеринга почти нет,— тоже имеют потенциал.

Он убежден, что рынок каршеринга на Северном Кавказе достаточно перспективный с учетом активного развития внутреннего туризма и курортов Кавминвод, а также других регионов СКФО. «Туристы действительно туда едут, путевки приобрести сложно, все номера забронированы. Спрос есть, и перспектива у рынка тоже есть»,— рассказывает собеседник «Review. Юг России».

Генеральный директор и основатель «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани в беседе с «Review. Юг России» рассказал, что сегодня «Делимобиль» работает в 16 городах России и является крупнейшей сетью в стране. В будущем компания планирует выйти во все города с населением свыше 500 тыс. человек. «Мы изучаем новые города и возможности расширить зоны покрытия на юге России»,— ответил господин Трани на вопрос о перспективах появления «Делимобиля» на Северном Кавказе.

В пресс-службе «Ситидрайва», отвечая на вопрос «Review. Юг России» о возможности расширения сети каршеринга в городах СКФО, сообщили, что планы по выходу в другие регионы юга пока находятся в стадии обсуждения. «Мы внимательно анализируем экономическую целесообразность и логистические возможности. О принятых решениях обязательно сообщим»,— резюмировали в сервисе каршеринга.

По словам Алексея Смирнова, главное препятствие развитию каршеринга на юге России — это уличная дорожная сеть, а точнее — отсутствие парковочного пространства в структурированной уличной дорожной сети. Эксперт отмечает, что пользователи каршеринга вынуждены иногда оставлять автомобили как получается и из-за этого автомобили эвакуируются.

Михеенко Дмитрий