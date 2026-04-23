На Ставрополье долги потребителей за воду превысили 2,5 млрд рублей

С начала текущего года задолженность потребителей перед «Ставрополькрайводоканалом» выросла на 14,2%, превысив 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Как уточняется в сообщении, 73% (1,8 млрд руб.) от дебиторской задолженности составили просроченные платежи. Из них 64% приходится на населения края. «Основной рост дали юрлица, +27,9%, особенно предприятия ЖКХ, а также незаконные подключения»,— говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе было зафиксировано 400 случаев несанкционированных подключений на 112 млн руб. Добровольно погашено только 13,8 млн руб. задолженности, остальное взыскивается через суд.

Наталья Шинкарева