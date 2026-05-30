«Легализуется более широкий и гибкий протекционизм»
Владимир Саламатов
Директор Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО, д. э. н., к. т. н.
У ВТО не нулевая, но ограниченная перспектива, на которую сильно влияют Китай, США и их отношения. ВТО перестает быть полностью универсальным арбитром мировой торговли, потому что ее ключевой институт — апелляционный орган — парализован из-за блокировки со стороны США. Рост числа региональных и мегарегиональных блоков означает, что реальные тарифы, правила и нормы все чаще вырабатываются внутри блоков, а не на уровне ВТО.
США выдвигают предложения по реформе организации, одновременно поддерживая право стран самостоятельно определять «национальную безопасность» как основание для торговых ограничений.
Это легализует более широкий и политически гибкий протекционизм вне классических правил ВТО.
Экономическая модель КНР с сильным государственным вмешательством не вписывается в классические правила организации, созданной для стран с рыночной экономикой, а политический конфликт между Китаем и США усугубляет дисфункцию институтов. Китай одновременно является ключевым стейкхолдером: ВТО не сможет сохранять легитимность, игнорируя позицию второй по размеру экономики мира. Китай формирует альтернативу через мегарегиональные блоки и новый формат торгово-политических коалиций, которые устанавливают «правила для своих» и занимаются вторичным протекционизмом по отношению к «внешним» странам.
ВТО может сохранить значение, потому что охватывает 166 стран и более 98% мировой торговли, но без реформ она рискует утратить центральное место в глобальной торговой системе. Главный вопрос — восстановление системы разрешения споров. Возможен переход к более гибкой системы или даже частично добровольным механизмам.
Если ВТО не вернется, все больше правил будет вырабатываться внутри объединений, таких как ЕС, ВПТТП (Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве), ВРЭП (Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство), БРИКС и др. Есть сценарий фрагментации системы разрешения споров: разные группы стран будут использовать разные механизмы. ВТО все больше будет учитывать неэкономические факторы — климат, проблемы неравенства, здравоохранение. Ее фактическое влияние будет ограничено преимущественно теми участниками, которые не интегрированы в блоки и региональные соглашения.