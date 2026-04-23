Главные новости за 23 апреля. Новороссийск

Управление городского хозяйства Новороссийска опровергло информацию о падении лифта в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 53к1. По данным УГХ, произошла резкая остановка из-за срабатывания системы безопасности.

Власти Новороссийска утвердили дату начала купального сезона. Пляжи будут открыты с 1 июня по 15 сентября.

В Новороссийске 24 и 25 апреля ожидается резкое ухудшение погоды.

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства стала Наталья Ищенко.

В 2026 году в Новороссийске планируют отремонтировать более 26 тыс. м водопроводных сетей и снизить потери на 12%.

Для восстановления пляжей Анапы завезут более 480 тыс. куб. м чистого песка. Работы по отсыпке уже начались на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк».

В Анапе 24 апреля поэтапно завершится отопительный сезон. Его продлили в связи с неблагоприятной погодой и холодной весной.