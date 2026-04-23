В Ярославской области вылечили туберкулез у грудного ребенка

Врачи Ярославской областной туберкулезной больницы полностью вылечили ребенка от туберкулеза. Об этом рассказали в областном минздраве.

Трехмесячная девочка была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Стандартная терапия не привела к положительной динамике, а состояние ребенка ухудшалось. Тогда врачи заподозрили туберкулез: ребенок не был привит по желанию матери. Девочку перевели в специализированное детское отделение.

«Врачи провели сложное диагностическое исследование бронхов под наркозом, а также компьютерную томографию легких. Был установлен диагноз осложненного туберкулеза»,— сообщили в минздраве и добавили, что туберкулезом были больны оба родителя.

Лечение ребенка продолжалось более года и завершилось полным выздоровлением.

Алла Чижова