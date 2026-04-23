На Ставрополье заключенного осудили за участие в экстремистской организации

В Ставропольском крае 29-летнего заключенного признали виновным в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что мужчина, обладая «криминальным статусом», пропагандировал среди осужденных деятельность запрещенного в РФ экстремистского общественного объединения. «Кроме того, мужчина контролировал соблюдение тюремных правил осужденными и агитировал на нарушение требований режима исправительного учреждения»,— говорится в сообщении. Фигурант приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима.

Наталья Шинкарева

