В Новороссийске будут слышны стрельбы 24 апреля
Новороссийская военно-морская база проведет учения со стрельбами в порту 24 апреля. По данным пресс-службы администрации города, тренировочные стрельбы будут осуществляться в дневное время.
Дежурные силы НВМБ запланировали проведение стрельб в период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта. Во время учений будут отработаны практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.
В мэрии Новороссийска напомнили, что в период учений в акватории порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения действуют также на подводные работы и водолазные спуски.